Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il 96% delle copie fisiche sono state su PS4 e PS5 in UK

Non è raro vedere le vendite fisiche dei giochi PlayStation essere maggiori rispetto a quelle Xbox. La differenza di console vendute nella scorsa generazione, infatti, è stata notevole. Negli ultimi mesi, oltretutto, su questo genere di classifiche si vede "l'effetto Xbox Game Pass". In UK, infatti, la differenza nelle vendite delle copie fisiche di Dungeons & Dragons: Dark Alliance è stata disarmante. Dagli ultimi dati, infatti, emerge che il 96% delle copie fisiche del gioco è stato venduto su PS4 e PS5.

O leggendo i dati alla rovescia, solo il 4% delle copie fisiche vendute nel Regno Unito erano per Xbox. Si tratta di una proporzione mai vista. Il 52% delle copie vendute sono quelle della versione PS5, mentre il restante 42% è per PlayStation 4. I dati inglesi, però, parlano solo delle versioni retail del gioco e non tengono conto di quelle digitali.

È, quindi, molto probabile che questi valori siano dovuti alla presenza di Dungeons & Dragons: Dark Alliance sull'Xbox Game Pass a partire dal giorno di lancio, un dettaglio che potrebbe aver scoraggiato in molti ad acquistare il gioco per goderlo attraverso il servizio in abbonamento di Microsoft.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance dovrebbe essere comunque un esempio in controtendenza: molte personalistà di Microsoft e analisti, infatti, sostengono che i giochi su Xbox Game Pass aiutino a vendere di più i giochi.