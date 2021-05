Xbox Game Pass non diminuisce le vendite dei giochi, ma le aumenta, per un analista

Stando a quanto riportato dall'analista di NPD Matt Piscatella, Xbox Game Pass non solo non cannibalizzerebbe le vendite dei giochi, ma le farebbe crescere, grazie all'effetto networking.

Le parole di Piscatella non vanno prese alla leggera, perché partono da numeri precisi, che sono quelli in mano a NPD, la società di analisi che conteggia ogni mese l'andamento del mercato USA:

"Ancora nessun segno che l'Xbox Game Pass cannibalizzi le vendite, ma molti segni che il Game Pass aumenti le vendite grazie all'effetto networking. Il dibattito prosegue..."

Che l'Xbox Game Pass sia sostenibile ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro, come dovrebbe essere appurato il fatto che le vendite dei giochi non siano penalizzate dall'inclusione nel servizio in abbonamento, che anzi le aiuta (come confermato da diversi sviluppatori indie). Resta da vedere se in futuro andrà sempre così, ma per adesso il quadro è abbastanza chiaro e viene confermato mese dopo mese proprio dai dati forniti da NPD. Ormai chi afferma il contrario sta semplicemente negando una realtà che è sotto gli occhi di tutti.