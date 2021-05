Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: caratteristiche, specifiche e cosa sappiamo sui nuovi smartphone

Arrivati a qualche mese di distanza dalla loro uscita ufficiale, siamo ormai abituati a conoscere già tutte le caratteristiche dei prossimi smartphone Google. I nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro debutteranno sul mercato quest'autunno, portando tra le mani degli utenti anche le interessanti novità introdotte con Android 12. Google quest'anno ha lavorato parecchio sul design e sul comparto fotografico, differenziando in modo intelligente i due modelli previsti. Non sono mancate nemmeno innovazioni hardware: infatti sotto la scocca potrebbe nascondersi la vera novità rivoluzionaria per i prodotti Google. Anche il prezzo e la disponibilità sul mercato sono ormai piuttosto sicuri, seppur potrebbero riservarci ancora qualche sorpresa per la particolare situazione che stiamo vivendo. Non ci resta che addentrarci in questo mix di informazioni piuttosto affidabili, raccolte nel nostro speciale per offrirvi una panoramica completa sulle caratteristiche e specifiche dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 Google Pixel 6 con il display a bordi piatti Anche quest'anno Google lancerà sul mercato due smartphone. Negli scorsi anni l'azienda ci aveva abituato a due modelli completamente identici nelle specifiche tecniche e componentistica, tranne nella diagonale del display e dunque nelle dimensioni complessive del dispositivo. Con i Pixel 6 questa tradizione potrebbe però cambiare a favore di una maggiore differenziazione tra il modello normale e quello Pro. Il nuovo Google Pixel 6 avrà infatti come previsto un display più piccolo con una diagonale di 6,4 pollici. Il pannello utilizzato sarà sempre un AMOLED, questa volta però senza i bordi curvi, mettendo un po' in rilievo le cornici dello smartphone. Anche la risoluzione sarà inferiore, caratterizzata da un pannello Full HD con refresh rate da 120 Hz. Cambiano anche le lenti presenti nel modulo della fotocamera posteriore, le quali perdono la terza lente legata allo zoom ottico. Sono differenze tutto sommato piccole, ma sicuramente influenti in termini di posizionamento di prezzo, quindi fondamentali per avere una maggiore scelta sotto questo aspetto. Il resto dell'hardware rimane esattamente identico al suo fratello maggiore, quindi se non vi interessa un display ancora più grande e la tripla lente per la fotocamera, questo Google Pixel 6 potrebbe rappresentare la scelta ideale ad un prezzo più competitivo. Scheda tecnica Google Pixel 6 Memoria RAM di almeno 8 GB

RAM di almeno 8 GB Spazio d'archiviazione di almeno 128 GB

di almeno 128 GB Fotocamera posteriore con doppia lente

con doppia lente Display AMOLED da 6,4 pollici con bordi piatti, risoluzione Full HD e refresh rate da 120 Hz

AMOLED da 6,4 pollici con bordi piatti, risoluzione Full HD e refresh rate da 120 Hz Dimensioni pari a 158,6 x 74,8 x 8,9 mm

pari a 158,6 x 74,8 x 8,9 mm Speaker audio stereo

audio stereo Modem 5G con supporto alla tecnologia ultra-wideband (UWB)

con supporto alla tecnologia ultra-wideband (UWB) Certificazione IP68 per resistenza alla polvere e impermeabilità

per resistenza alla polvere e impermeabilità Batteria da 4.500 mAh

da 4.500 mAh Android 12 installato al lancio

Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Pro con il suo display a bordi curvi Il nuovo Pixel 6 Pro (o Pixel 6 XL, non è ancora ben chiaro quale sarà la dicitura adottata da Google) ha ormai ben poco da nascondere sulla sua scheda tecnica. Settimana dopo settimana sono state svelate, ovviamente in maniera non ufficiale, tutte le varie specifiche dello smartphone. Tra queste troviamo degli elementi piuttosto interessanti, che rappresentano una novità importante per l'azienda di Mountain View. In particolare vogliamo parlarvi del nuovo processore, prodotto internamente da Google. Il processore Whitechapel Questo SoC verrebbe utilizzato non solo sui nuovi Pixel, ma anche nei popolari Chromebook. Google vuole infatti replicare la strategia vincente dell'Apple Silicon, progettando essa stessa sia l' hardware che il software. Stando a voci di corridoio piuttosto affidabili, il nuovo processore del Pixel 6 Pro avrebbe una CPU a otto core, due Arm Cortex-A78, due Cortex-A76 e quattro Cortex-A55. Per quanto riguarda invece la GPU, Google avrebbe adottato una ARM Mali standard, raggiungendo dunque un livello complessivo simile ai processori di fascia alta della linea Snapdragon. All'interno del silicio prodotto da Google ci aspettiamo di vedere anche numerose tecnologie legate al machine learning, vero punto di forza dell'azienda di Mountain View. Nuovo processore progettato direttamente da Google Le fotocamere La particolarità del nuovo design adottato da Google è legata alla scocca posteriore, dove troviamo il modulo delle fotocamere. Come potete vedere dai render rappresentati nelle varie immagini dell'articolo, il retro dello smartphone è suddiviso sostanzialmente in tre parti ben distinte. La parte superiore colorata è puramente estetica, mentre quella inferiore permette l'utilizzo della ricarica wireless a induzione. Nel mezzo troviamo il modulo delle fotocamere leggermente sporgente (raggiunge 11,8 mm rispetto agli 8,9 mm del resto della scocca). Dai render emersi nelle scorse settimane abbiamo visto una tripla fotocamera, caratterizzata da una lente grandangolare affiancata dall'ultra-grandangolare e dalla lente tele con zoom ottico. Il sensore principale potrebbe raggiungere addirittura i 50 MP, aggiornandosi finalmente dopo essere rimasto essenzialmente lo stesso dai tempi del Pixel 3. Altro render del nuovo Pixel 6 Pro Unendo le capacità del nuovo sensore agli avanzati algoritmi di ottimizzazione basati su machine learning, questi nuovi Google Pixel 6 Pro potrebbero veramente fare un notevole passo in avanti nel comparto fotografico, sfruttando anche la nuova potenza del processore realizzato ad-hoc per i dispositivi. Google indubbiamente ottimizzerà il lavoro svolto dalle tre lenti per elaborare le immagini immediatamente dopo lo scatto e fornire una qualità elevata alla quale ci ha sempre abituato l'azienda di Mountain View. Non ci stupirebbe affatto vedere questi Pixel 6 Pro eletti come migliori smartphone dell'anno sotto l'aspetto fotografico. Attendiamo però qualche miglioramento anche nel reparto video, dove da qualche anno la concorrenza è notevolmente superiore. Scocca posteriore dei nuovi Pixel 6 Il display La parte frontale e lo schermo risultano essere veramente puliti con uno stile minimale già collaudato da altri produttori. Il display AMOLED con bordi curvi del Pixel 6 Pro potrebbe dare un tocco ancor più elegante allo smartphone. La risoluzione dovrebbe essere QHD con una frequenza d'aggiornamento da 120 Hz. Il foro per la fotocamera è stato spostato al centro rispetto al Pixel 5 e dai render non sembra essere affatto invasivo. Alcuni rumor sostengono anche la possibilità che la fotocamera frontale venga completamente nascosta sotto lo schermo. Google in merito a questa caratteristica ha recentemente pubblicato proprio un brevetto nel quale viene spiegato il funzionamento della fotocamera sotto il display. Il pannello principale dovrebbe avere un foro nella sezione dedicata alla fotocamera. All'interno di questo foro verrebbe nascosto un prisma in grado di riflettere la luce proveniente dall'esterno verso i sensori interni di regolazione della luminosità e riconoscimento facciale. Ruotando il prisma invece, la luce proveniente dal display secondario (anch'esso nascosto sotto lo schermo principale), verrebbe proiettata sul pannello esterno per "riempire" il foro usando la stessa densità di pixel (quindi rendendo il buco praticamente invisibile). La presenza del lettore di impronte digitali sotto il display rimuoverà anche il sensore posto tipicamente sulla scocca posteriore, decisamente meno elegante da vedere. Spiegazione del brevetto legato alla fotocamera sotto il display Parlando sempre del retro dello smartphone, questo verrà realizzato con un particolare vetro resistente, che trasformerà il Pixel 6 Pro in un prodotto premium a tutti gli effetti. Ci aspettiamo anche diverse colorazioni disponibili sin dal lancio per offrire una maggiore scelta e personalizzazione, seguendo la nuova filosofia definita da Android 12. In questo senso è già stata confermata una colorazione verde ed una color pesca, alle quali potrebbero aggiungersi altre in fase di presentazione ufficiale. Scheda tecnica Google Pixel 6 Pro Memoria RAM di almeno 8 GB

RAM di almeno 8 GB Spazio d'archiviazione di almeno 128 GB

di almeno 128 GB Fotocamera posteriore con tripla lente

con tripla lente Display AMOLED da 6,67 pollici con bordi curvi, risoluzione QHD e refresh rate da 120 Hz

AMOLED da 6,67 pollici con bordi curvi, risoluzione QHD e refresh rate da 120 Hz Dimensioni pari a 163,9 x 75,8 x 8,9 mm

pari a 163,9 x 75,8 x 8,9 mm Speaker audio stereo

audio stereo Modem 5G con supporto alla tecnologia ultra-wideband (UWB)

con supporto alla tecnologia ultra-wideband (UWB) Certificazione IP68 per resistenza alla polvere e impermeabilità

per resistenza alla polvere e impermeabilità Batteria da 5.000 mAh

da 5.000 mAh Android 12 installato al lancio

Prezzo e uscita Scocca posteriore dei nuovi Pixel 6 I nuovi Pixel 6 e 6 Pro arriveranno sul mercato a fine anno. Le problematiche relative alla mancanza delle componenti elettroniche durante questa pandemia si sta facendo sentire ancora. Probabilmente questa situazione si prolungherà fino al 2022, quindi molti produttori del settore potrebbero riscontrare dei problemi nei prossimi mesi. Gli analisti hanno comunque previsto un'uscita del Google Pixel 6 e 6 Pro fissata per il mese di ottobre 2021, la quale però potrebbe facilmente slittare al mese successivo, qualora non ci fosse sufficiente disponibilità delle componenti necessarie. Il prezzo è sempre stato un punto forte degli smarpthone Google, anche se nella loro ultima versione non erano poi eccellenti in rapporto alla loro qualità. Il Pixel 6 potrebbe quindi debuttare con un prezzo di lancio pari al modello precedente fissato a 699 dollari, mentre il modello Pixel 6 Pro potrebbe decisamente puntare ad una fascia di mercato più vicina ai top di gamma, quindi con un prezzo verso i 999 dollari.