Acer Predator Triton 500 SE e Helios 500: nuovi notebook da gaming con Intel 11 gen e GeForce RTX 30

Si tratta di notebook di fascia alta, disegnati per i videogiocatori più esigenti ed equipaggiati con le ultime tecnologie, come ad esempio Acer AeroBlade 3D Fan Technology per la dissipazione del calore, codifica audio DTS:X Ultra e Killer Wi-Fi 6 AX1650i.

Acer Predator Triton 500 SE

Acer Predator Triton 500 SE

Acer Predator Triton 500 SE (PT516-51s) è un notebook da gaming in grado di offrire performance straordinarie con i giochi di ultima generazione. Sotto la scocca troviamo infatti un processore Intel Core i9 di undicesima generazione, un scheda video NVIDIA RTX 3080 e fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

Nonostante una componentistica di alto livello, il Triton 500 SE vanta uno spessore di appena 19,9 millimetri e una batteria caratterizzata un'autonomia che arriva a ben dodici ore grazie alla tecnologia NVIDIA Advanced Optimus.

"Grazie alle tecnologie innovative di Acer e ai processori Intel Core serie H di undicesima generazione è possibile spingere i laptop oltre i limiti delle prestazioni per incredibili esperienze di gioco", ha dichiarato Kim Algstam, GM & Director, Enthusiast Laptop Innovation Team, Intel.

Acer Predator Triton 500 SE

"Con il supporto di frequenze fino a 5 GHz, grazie alla velocità del PCIe Gen 4 per grafica e per un accesso più rapido allo storage, e alle nuove connettività basate sulle ultime tecnologie Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4, Acer ha creato una piattaforma straordinaria per i giocatori."

Acer Predator Triton 500 SE è dotato di uno splendido display da 16 pollici 16:10 con rapporto screen-to-body pari all'87% e tre possibili opzioni per il pannello: LCD WQXGA con frequenza a 165 Hz; Mini LED WQXGA a 165 Hz con 1250 nit e il 100% della gamma colori sRGB; oppure IPS WQXGA a 240 Hz PolarBlack con tempo di risposta di 3 millisecondi e 100% della gamma colori DCI-P3.

Lo chassis in metallo del notebook utilizza il design Vortex Flow di Acer e il sistema di raffreddamento a tripla ventola con AeroBlade 3D di quinta generazione, cinque heat pipe dedicate per processore e GPU, nonché feritoie in grado di garantire un adeguato ricambio d'aria.

Acer Predator Triton 500 SE

Scheda tecnica Acer Predator Triton 500 SE