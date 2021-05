Acer Predator CG437K S, X38 S e X28: i nuovi monitor da gaming HDR con risoluzione 4k e 1440p

Acer ha presentato i suoi nuovi monitor da gaming con tecnologia HDR: Predator CG437K S, Predator X38 S e Predator X28. Dispositivi perfetti sia per i giocatori professionisti che per i casual gamer. Dotati di pannelli che vanno da 28 a 42,5 pollici e risoluzioni da UWQHD+ al 4K, i nuovi prodotti della linea Predator sono equipaggiati con le tecnologie più recenti per offrire una qualità dell'immagine eccellente, ma anche tempi di reazione ridotti e un alto grado di fluidità.