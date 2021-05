Acer Predator Orion 3000 e Nitro 50: i nuovi PC desktop da gaming con Intel 11 gen o AMD Ryzen 5000

Acer ha annunciato ufficialmente i suoi nuovi desktop da gaming, vale a dire Predator Orion 3000 e Nitro 50: PC equipaggiati con i processori Intel di undicesima generazione o AMD Ryzen serie 5000, nonché le schede video NVIDIA della famiglia RTX 3000. Si tratta di dispositivi estremamente potenti e versatili, in grado di offrire performance eccezionali con i videogame di nuova generazione e un gran numero di tecnologie fondamentali per ottimizzare l'esperienza d'uso in qualsiasi contesto.