Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown: un trailer mostra i miglioramenti grafici

Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown per mostrare in dettaglio i miglioramenti grafici apportati al gioco rispetto all'edizione originale, risalente all'ormai remoto 2006. Considerate che si tratta di un remake completo, visto che utilizza un motore grafico completamente nuovo, il Dragon Engine della serie Yakuza.

Tra le novità grafiche introdotte: texture in alta risoluzione, stage rivisti o completamente rifatti, dettagli aumentati per i modelli dei combattenti e un sistema d'illuminazione moderno, che dona maggiore profondità agli scenari.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sarà disponibile a partire dal 1° giugno 2021, solo su PS4 (ma giocabile in retrocompatibilità su PS5). Sarà incluso per due mesi nella line up dei giochi gratis del PlayStation Plus, a partire proprio da giugno.

Sega ha deciso di produrre questo remake di lusso di Virtua Fighter 5 per lanciarsi nel mondo degli esport. A farlo capire sono anche le modalità aggiunte, quindi non presenti nell'originale, tutte mirate a facilitare l'organizzazione di tornei online e non, compresa una che rende possibile guardare i match degli altri e tifare per l'uno o per l'altro giocatore.