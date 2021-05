PlayStation Plus, ecco tutti i giochi gratis di giugno 2021 per PS4 e PlayStation 5

Ecco quali sono tutti i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021, due per PS4 e uno per PS5, scaricabili liberamente a partire da martedì da tutti gli abbonati al servizio.

Puntuale come una multinazionale giapponese, Sony ha annunciato i 3 giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021 per PS5, PS4 e PSVR: sono Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Operation Tango, che formano un mix davvero interessante, quanto eterogeneo. I giochi PS Plus di giugno 2021 saranno disponibili per il download a partire da martedì 1 giugno 2021, fino al 5 luglio 2021, il giorno in cui arriveranno i nuovi titoli gratuiti del mese successivo. Da notare che Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sarà regalato per due mesi, quindi sarà scaricabile fino al 2 agosto 2021. Vediamo ora i giochi gratis PS Plus di giugno 2021 per PS4 e PS5 nel dettaglio:

Star Wars: Squadrons - PS4 Star Wars: Squadrons Star Wars: Squadrons è un simulatore di combattimenti spaziali a tema Star Wars. Il giocatore può prendere le parti della Nuova Repubblica o dell'Impero in spettacolari battaglie 5 contro 5, combattute su caccia personalizzati, in squadriglie composte in base ai diversi stili di gioco. Il gioco di squadra è essenziale e i piloti affronteranno missioni tattiche in campi di battaglia vecchi e nuovi, come Yavin Prime e la luna distrutta di Galitan. Pilotate caccia stellari come gli Ala-X e i TIE. Personalizzate l'equipaggiamento e gli oggetti estetici. Distribuite l'energia ad armi, scudi e motori in modo strategico dal tuo abitacolo. Inoltre, se preferite, potrete giocare dall'inizio alla fine in realtà virtuale!

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown - PS4 Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è il nuovo capitolo della saga di picchiaduro di Sega, da tempo assente dalla scena videoludica. Si tratta di una versione rimasterizzata e potenziata di Virtua Fighter 5. L'originale risale al 2006, ma la nuova edizione è stata ricostruita utilizzando il Dragon Engine, lo stesso della serie Yakuza. Moltissime altre le modifiche: le musiche di tutti gli stage sono state riviste, il video di apertura è stato migliorato, e alla grafica del gioco sono stati applicati dei nuovi shader e un nuovo sistema d'illuminazione. Insomma, si tratta di un bel salto in avanti rispetto all'edizione del 2006. A parte le novità tecniche, Sega sembra aver deciso di riesumare la sua serie per puntare alle competizioni online ed entrare pesantemente nel mondo degli esport. Il fatto che sia regalato da Sony è indicativo, visto che la casa di PlayStation ha appena acquistato l'EVO, il più grande torneo di picchiaduro al mondo.