Games with Gold, giugno 2021: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One del mese

I Games with Gold di giugno 2021 sono ufficiali: fra i giochi gratis scaricabili dai possessori di Xbox ci sono The King's Bird, Shadow's Awakening, NeoGeo Battle Coliseum e Injustice: Gods Among Us.

Archiviati i Games with Gold di maggio 2021, ecco dunque una nuova selezione di titoli provenienti dal catalogo di Xbox One e di Xbox 360, che tuttavia potremo utilizzare in retrocompatibilità anche su Xbox Series X|S.

The King's Bird, scaricabile dal 1 al 30 giugno, è un action game "artistico" basato su velocità e riflessi, caratterizzato da un gameplay che miscela sezioni platform di precisione e planate basate sulla fisica mentre cerchiamo di fuggire da un mondo controllato con il pugno di ferro da un malvagio tiranno.

Shadows: Awakening, scaricabile dal 16 giugno al 15 luglio, è invece un action RPG single player con visuale isometrica in cui controlliamo un demone evocato dal Regno delle Ombre, il Divoratore, con l'obiettivo di assorbire le anime degli eroi del passato e arrivare a dominare i Regni Eretici.

Injustice: Gods Among Us, Superman durante un combattimento.

NeoGeo Battle Coliseum, scaricabile al 1 al 15 giugno, segna il ritorno dei picchiaduro a incontri targati SNK, con i loro numerosi personaggi; mentre infine Injustice: Gods Among Us, scaricabile dal 16 al 30 giugno, è il primo capitolo della serie sviluppata da NetherRealm Studios, ambientata in un universo alternativo in cui Superman è impazzito e ha deciso di controllare il mondo per eliminare qualsiasi crimine alla radice.