PlayStation punta sui giochi mobile: quali sono le IP perfette per iOS e Android?

Grazie ad alcuni documenti condivisi da Sony PlayStation abbiamo quest'oggi avuto modo di scoprire che la compagnia giapponese ha le idee molto chiare per il futuro: raddoppio sui servizi in abbonamento come PlayStation Now e PlayStation Plus (che continua a crescere in termini di sottoscrizioni) e, più interessante, una spinta sui giochi mobile.

Il mondo mobile è in continua crescita ed è il mercato videoludico più ampio al mondo, battendo - per ovvi motivi - piattaforme fisse come PC e console. Il desiderio di ampliarsi in tale direzione è comprensibile. I giochi mobile richiedono spesso investimenti meno massicci e permettono (potenzialmente) grandi guadagni; inoltre, non bisogna dimenticare che approcciarsi a un nuovo pubblico potrebbe anche attirare verso il lato "principale" di Sony PlayStation nuovi clienti.

Ovviamente, Sony PlayStation può contare su molteplici IP e, al pari di quanto sta facendo Nintendo, potrebbe sfruttare i propri nomi più famosi per creare avventure dedicate al mondo mobile. Smartphone e tablet, infatti, sono piattaforme ben diverse dalle console, non solo per questione hardware (potenza del device, sistema di controllo...) ma anche per ciò che il pubblico cerca.

Il mobile è una piattaforma più immediata, dai ritmi ludici più rapidi e ricerca opere che non puntano certo su una narrazione approfondita. Sarebbe impossibile chiedere al giocatore iOS e Android medio di guardare 5 minuti di filmato in CGI all'apertura di un possibile "Uncharted Mobile".

La domanda quindi è: al di là di prodotti basati sugli anime (come Fate/Grand Order), quali sono i franchise Sony più "adeguati" agli smartphone e ai tablet? O se preferite, quali sono quelli più semplici da trasmutare, senza snaturarne la natura originale?

Sackboy potrebbe essere uno dei personaggi perfetti per il mobile?

Uno dei più semplici è per certo Sackboy. La mascotte ideata da Media Molecule e adottata da Sumo Digital è tornata col D1 di PS5 sugli schermi di tutto il mondo con un'avventura platform che potrebbe facilmente essere trasformata in un endless runner sulla falsariga del recente Crash Bandicoot On the Run!. Sackboy può contare inoltre su uno stile cartoon colorato che si adatterebbe facilmente a nuovi stili grafici semplificati, necessari per device meno prestanti di una PS5.

Un discorso molto simile può essere fatto con Astro di Team Asobi. Il robottino non è certo famoso come altri personaggi di PlayStation Studios, ma ha dimostrato di aver uno stile invidiabile. Sia Sackboy che Astro, inoltre, sono perfetti per la personalizzazione, ovvero per skin e costumi (CoffMicrotransazioniCoff) di varia natura sia originali che basati su IP interne ed esterne.

Gran Turismo su mobile dovrebbe rinunciare al questo livello di dettaglio

Allontanandoci dal platform, pensiamo ai giochi di guida: Gran Turismo è una saga storica di Sony ed è molto amata. Un buon gioco di guida free to play, con nuovi percorsi e mezzi rilasciati in modo regolare insieme a cosmetici di varia natura (struttura perfetta per un 'Pass Battaglia' in stile battle royale), sarebbe di certo gradito dai fan del genere.

Ma pensiamo anche a Killzone. Call of Duty Mobile ha dimostrato che i giocatori adorano l'idea di un buon sparatutto che proponga deathmatch e battle royale. La saga di Guerrilla è attualmente ferma e iOS e Android potrebbero essere le piattaforme giuste per farla risorgere in grande stile.

In sostanza, le opzioni ci sono, anche dopo un breve ragionamento. PlayStation Studios ha tutte le basi per dare al pubblico prodotti interessanti e in grado di monetizzare (perché alla fine questo conta). Diteci, però, voi cosa ne pensate? Quali sono i franchise migliori per il mondo mobile o, semplicemente, quali sono quelli che voi vorreste vedere sul vostro smartphone?