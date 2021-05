Far Cry 6, il gameplay verrà mostrato da Ubisoft il 28 maggio

Far Cry 6 sarà protagonista di un evento di presentazione ufficiale, appena annunciato da Ubisoft, in cui verrà mostrato il gameplay del gioco. L'appuntamento è per venerdì 28 maggio alle 18.30.

Rivelato durante l'Ubisoft Forward dello scorso luglio, Far Cry 6 ci porterà nella nazione fittizia di Yara, a combattere contro le truppe del crudele dittatore Anton Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito.

Nei panni del guerrigliero Dani Rojas, il nostro compito nella campagna sarà dunque quello di muoverci all'interno dell'ampio open world di gioco, eliminare gli avamposti dei soldati di Castillo e restituire la libertà alla gente di Yara.

Possiamo dirvi fin da ora che ci sono state fornite delle informazioni extra su Far Cry 6, e che vi racconteremo tutto proprio venerdì 28 maggio, quando Ubisoft trasmetterà la presentazione ufficiale del nuovo capitolo.

Come sappiamo durante lo streaming verrà mostrato il gameplay del gioco, ma ci sarà finalmente anche una data di uscita? Scopriremo tutto fra due giorni.