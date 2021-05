Mario Kart 8 Deluxe: nuovo update a sorpresa, è il primo dal 2019

Mario Kart 8 Deluxe ha ricevuto un nuovo update: la cosa sorprendente è che si tratta del primo dopo due anni, ovvero sin dal 2019. Le correzioni incluse sono molto semplici: è stato risolto un problema legato ai punti dei tornei che venivano resettati in alcune situazioni ed è stato risolto un problema che cancellava la lista dei match con gli amici.

Ovviamente è curioso che, dopo due anni di "inattività", Mario Kart 8 Deluxe sia stato aggiornato. Sappiamo che Nintendo è attenta ai dettagli e il gioco di guida è uno dei più apprezzati dal pubblico, certo, ma non di meno online sono scaturite alcune discussioni sui potenziali risvolti dietro questa decisione. In altre parole, si iniziato a parlare di nuovi DLC per il gioco Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna

Ovviamente parliamo solo di speculazioni senza fondamento. Questa situazione sottolinea però come i fan abbiano fame di novità in ambito Mario Kart. L'ottavo capitolo è infatti stato rilasciato in originale su Nintendo Wii U nel 2014 e ha ricevuto un paio di DLC. È poi arrivato su Nintendo Switch nel 2017 con il nome di Mario Kart 8 Deluxe ed è stato subito un gran successo (oltre 35 milioni di copie vendute, ad oggi): non sono però arrivate espansioni o altri contenuti da allora.

La saga si è ampliata con un gioco mobile (Mario Kart Tour) e l'intrigante Mario Kart Live: Home Circuit. Con all'avvicinarsi dell'E3 2021, i giocatori sperano di vedere Mario Kart 9.