Monster Hunter Rise, aggiornamento 3.0 disponibile da domani: trailer e dettagli

Monster Hunter Rise riceverà domani l'aggiornamento 3.0, presentato da Capcom con il trailer che trovate qui sotto e con un comunicato ricco di dettagli sui contenuti del pacchetto.

Nel corso del nuovo evento dedicato a Monster Hunter sono state rivelate le novità dell'update, che introdurrà fra le altre cose una nuova variante dei Valstrax, i mostri di punta di Monster Hunter Generations Ultimate.

Si tratta in questo caso di un drago antico conosciuto come Crimson Glow Valstrax, che può volare nei cieli e cambiare la forma delle proprie ali così da attaccare in picchiata con una violenza inaudita.

Ci sono poi ulteriori creature, una nuova quest e una nuova story ending che andranno ad arricchire in maniera sostanziale l'esperienza, aggiungendo ore e ore di divertimento per i possessori di Monster Hunter Rise.

Contestualmente è stato annunciato da Capcom anche il DLC Pack 3, acquistabile da oggi, che include nuove opzioni per voci, gesti, acconciature, sticker, musiche di sottofondo e altro ancora!