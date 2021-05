Unreal Engine 5, nuovi dettagli sul motore da oggi disponibile in early access

Con un nuovo video Epic Games ha confermato l'arrivo, nel 2022, di Fortnite in versione next-gen e ha annunciato la disponibilità della versione early access dell'Unreal Engine 5, pensata per dare a tutti la possibilità di provare, almeno in parte, gli strumenti di sviluppo del motore grafico EPIC plasmati sulle nuove tecnologie introdotte. Non a caso il filmato dimostrativo punta i riflettori sulle facilitazioni pensate per consentire agli sviluppatori di ottenere risultati impressionanti con un lavoro inferiore a quello necessario in passato, cosa evidente da alcune modifiche applicate in tempo reale a una demo che non risulta spettacolare come la prima dal punto di vista della suggestione, ma è ancor più impressionante guardando alla possibilità di creare con relativa semplicità animazioni realistiche e paesaggi mozzafiato.

Un'immagine di quello che è possibile realizzare con l'Unreal Engine 5 Il primo video dimostrativo dell'Unreal Engine 5, pubblicato lo scorso anno, ha lasciato il segno, evidenziando i pregi di un motore la cui promessa è quella di compiere un passo decisivo verso il fotorealismo e non solo in termini di colpo d'occhio. La tecnologia Nanite, basata sulla virtualizzazione geometrica, è pensata per caricare scan di mappe e modelli, anche da programmi come Zbrush e CAD, traducendoli in asset per videogiochi composti effettivamente da milioni di poligoni. Ed è da qui che deriva un visibile miglioramento del dettaglio tridimensionale, nelle dimostrazioni mostrate da Epic capace di dare volume anche a detriti e sassolini. Il tutto illuminato in tempo reale da Lumen, un sistema di illuminazione che non è complesso quanto il ray tracing, ma risulta comunque fisicamente accurato, tanto da funzionare senza problemi in combinazione con il sistema di distruttibilità ambientale introdotto con l'Unreal Engine 4.25, e può essere applicato in modo massiccio grazie a un peso sulle prestazioni decisamente inferiore. Da notare infine il nuovo sistema automatico di gestione e interlacciamento delle animazioni, che contribuisce ad arricchire un motore la cui promessa è quella di giochi dalla qualità cinematografica senza bisogno di budget astronomici. Il sistema di illuminazione lumen promette un livello di dettaglio cinematografico Sia chiaro, l'effettivo utilizzo di queste tecnologie nel gaming dipende da diversi fattori, tra i quali spicca la maggiore complessità di un videogioco rispetto alle demo tecniche mostrate da Epic. Ma un aspetto chiave delle novità è proprio quello di ridurre l'impatto di determinate tecnologie sull'hardware. Ed è un qualcosa che attraverso l'ottimizzazione dei team più capaci promette di arrivare a risultati spettacolari. Basti pensare a come il tempo abbia permesso di arrivare dalla prima demo dell'Unreal Engine 4 al motore di Gears 5 ed è un fattore che ci permette di considerare le dimostrazioni di Epic una finestra abbastanza attendibile di quello che ci aspetterà nei videogiochi tra qualche anno.

Una nuova interfaccia Un esmepio dei dettagli tridimensionale dell'Unreal Engine 5 La nuova dimostrazione dell'Unreal Engine 5, come dichiarato esplicitamente nel video fatto girare sia su PS5 che Xbox Series X, è ambientata in un deserto roccioso ed è pensata per mostrare vantaggi pratici delle nuove tecnologie, evidenziando come sia facile sfruttarle all'interno dell'ambiente di sviluppo dell'Unreal Engine 5 che tra l'altro, lo ricordiamo, gode anche di supporto integrato anche per ray tracing e per l'upscaling DLSS di NVIDIA. E si presume godrà del pieno supporto anche per la futura Super Resolution di AMD, anche se per ora mettiamo da parte tutto questo per concentrarci su tecnologie che promettono di migliorare drasticamente sia il lavoro degli sviluppatori, sia la resa estetica del lavoro dei grafici. Una delle novità che si incontrano per prime è la nuova interfaccia dell'Unreal Editor, ritoccato per valorizzare la possibilità di lavorare in tempo reale sul motore grafico grazie a flussi di lavoro semplificati e alla possibilità di togliere di mezzo e richiamare rapidamente il navigatore dei contenuti. In modo simile a quanto succede con i programmi di grafica più gettonati è ora possibile minimizzare qualsiasi scheda vincolandola alla barra laterale, oltre a poter richiamare rapidamente le azioni più utilizzate e a poter accedere alla creazione di nuovi "attori" con un pulsante dedicato sulla barra principale degli strumenti.