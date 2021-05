Unreal Engine 5, trailer dell'Early Access: disponibile per gli sviluppatori

L'Unreal Engine 5 è disponibile in Early Access per gli sviluppatori, come annuncia il trailer pubblicato per l'occasione da Epic Games, che evidenzia le caratteristiche del motore grafico.

Presentato esattamente un anno fa con una spettacolare demo su PS5, l'Unreal Engine 5 promette un vero e proprio balzo generazionale in termini di fedeltà visiva grazie alla sofisticata tecnologia che implementa.

Numerose le nuove feature: dal sistema micropoligonale Nanite, che consente di aggiungere una quantità enorme di dettagli geometrici, alla tecnologia Lumen per l'illuminazione globale, capace di gestire luci che si adattano dinamicamente al contesto.

Unreal Engine 5, la protagonista della demo PS5.

Unreal Engine 5 consentirà inoltre di creare open world ancora più ampi e suggestivi grazie al sistema World Partition, che cambia il modo in cui gli scenari vengono gestiti e trasmessi, dividendoli in partizioni ottimizzate.

Saranno inoltre presenti strumenti per il miglioramento delle animazioni, grazie a tutta una serie di funzionalità inedite, e dell'audio grazie al sistema MetaSounds, per arrivare infine al flusso di lavoro.