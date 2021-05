Monster Hunter: Capcom ha annunciato un nuovo evento dedicato alla serie

Capcom ha annunciato un nuovo evento digitale per la serie Monster Hunter, che si svolgerà il 26 maggio 2021 alle 16:00 ora italiana e sarà trasmesso in streaming come sempre. Di cosa si parlerà?

A quanto pare ci troveremo di fronte a qualcosa di molto simile all'evento precedente. Quindi saranno illustrati i nuovi contenuti di Monster Hunter Rise, che saranno introdotti con l'aggiornamento 3.0, e si tornerà a parlare di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, probabilmente con nuovi dettagli e un nuovo trailer.

Difficile dire se ci saranno anche degli annunci supplementari, ma vista l'esperienza con i precedenti eventi di Capcom ci sentiamo di escluderlo. Quantomeno ci sentiamo di escludere grosse presentazioni.

Come sempre in questi casi, noi di Multiplayer.it seguiremo la presentazione in diretta su Twitch, commentando tutto ciò che sarà mostrato e annunciato.