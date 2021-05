Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 20/5/2021

Le offerte Amazon partono all'insegna di un buon prezzo per Immortals Fenyx Rising, disponibile a 29,99 euro, e del prezzo più basso per l'ottima tastiera da gaming compatta, e molto apprezzata, FNATIC STREAK65. A seguire invece una selezione di schermi Hisense che include un paio di modelli costosi ma di alto livello.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.