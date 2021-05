Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un trailer sulla storia

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin torna a mostrarsi con un trailer che mette in scena qualcosa di più dettagliato sulla storia del gioco, che è uno spin-off della celebre serie Capcom caratterizzato da un impianto narrativo un po' più sviluppato rispetto ai capitoli principali, ma impostato anche su meccaniche diverse.

Il nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin si incentra dunque sulla storia del gioco, sul protagonista che è un Rider senza nome il quale incontra una misteriosa ragazza che conosce il nonno del personaggio principale, un famoso rider chiamato Red.

Il nostro eroe si ritrova a seguire le parole del suo antenato: "Rathalos ti guiderà" e per questo motivo si ritrova a dover gestire un uovo di Rathalos il quale si schiuderà a svelare il drago in questione. La creatura è ovviamente legata a doppio filo con il protagonista, ma il problema è che sembra sia anche connessa a una profezia catastrofica di distruzione del mondo.

Con il rilascio del trailer in questione, Capcom ha anche annunciato un prossimo evento digitale su Monster Hunter, dove probabilmente assisteremo a qualche nuova presentazione su contenuti e titoli della serie, fissata per il 26 maggio 2021.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo all'anteprima di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, dopo i nuovi dettagli svelati anche dal terzo trailer pubblicato a fine aprile.