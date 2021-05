Xbox e Bethesda insieme all'E3 2021, Matt Booty sembra confermare la presentazione

Il director di Xbox Game Studios, Matt Booty, sembra confermare che la prossima presentazione di Microsoft all'E3 2021 sarà insieme a Bethesda, in un'intervista sul giornale francese Le Figaro dalla quale emergono alcune informazioni sulla gestione del publisher dopo l'acquisizione.

Booty ha parlato di una conferenza congiunta tra Microsoft e Bethesda nelle prossime settimane, facendo dunque pensare alla presentazione che Xbox dovrebbe tenere in occasione dell'E3 2021 e che verosimilmente avverrà insieme a Bethesda, considerando che questa fa ormai parte degli Xbox Game Studios.

Bethesda fa ormai parte di Microsoft ed è probabile una conferenza congiunta all'E3 2021

L'obiettivo dell'acquisizione viene ribadito come la volontà di fornire nuovi contenuti per Xbox Game Pass, ma Microsoft ha ribadito anche la decisione di lasciare Bethesda libera di agire: la casa di Redmond non ha intenzione di modificare l'assetto di publisher di Bethesda, senza imporre il proprio personale sull'organico già stabilito anche in termini di marketing, comunicazione, localizzazione e uffici vari.

La priorità, ha ribadito Booty, è lasciare a Bethesda e ai suoi team la libertà creativa, cosa che di recente è un po' la visione generale di Microsoft con i suoi team interni. Anche l'insistenza su Xbox Game Pass non dovrebbe modificare questo principio, dunque il capo di Xbox Game Studios ha spiegato che la volontà di spingere il servizio non ha comunque a che fare con una qualche imposizione agli sviluppatori di creare contenuti adatti a questo o piegati alle sue esigenze.

Sono numerose le voci di corridoio che vogliono Starfield presente all'E3 2021 ma di questo non c'è ancora conferma e non resta che attendere qualche settimana per conoscere la verità. Secondo alcuni, il gioco potrebbe comunque uscire nel 2021, sebbene molte altre fonti sostengano il contrario.