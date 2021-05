The Last of Us 2 non solo arriverà su PC, ma supporterà le DLSS di Nvidia per un rumor

Secondo gli ultimi rumor di CrazyLeaksOnATrain, The Last of Us 2 arriverà su PC entro la fine dell'anno. La versione PC, oltretutto, supporterà anche le ultime tecnologie disponibili sulla piattaforma, come DLSS di Nvidia e "le altre cose contenute negli ultimi port".

Come sempre la doverosa premessa: sono rumor che arrivano da utenti anonimi della rete che per un motivo o per l'altro sono balzati agli onori delle cronache. Prendeteli per quel che sono: ovvero delle suggestioni per poter discutere (civilmente) e sognare un po'. CrazyLeaksOnATrain, infatti, ha detto in passato molte cose, alcune delle quali ancora da verificare. Il suo ultimo rumor, però, si appoggia ad un dato di fatto: recentemente i PlayStation Studios hanno cominciato a caricare su Steam dei contenuti non ancora annunciati su PC.

Secondo l'insider uno di questi potrebbe essere The Last Of Us: Parte 2. Ma CrazyLeaksOnATrain è andato oltre. Il gioco arriverà entro la fine dell'anno su PC e utilizzerà la tecnologia DLSS di Nvidia grazie alla quale poter girare con prestazioni superiori sulle schede RTX. Inoltre The Last of Us: Parte II avrà anche le altre novità mostrare nei recenti port, come Days Gone.

Si tratterebbe sicuramente di una notizia bomba per tutti i possessori di Personal Computer, che potrebbero veder arrivare sulla loro piattaforma non solo uno dei giochi più amati degli ultimi anni, ma anche uno dei programmi più complessi e articolati mai sviluppati, che potrebbero sfruttare alla grande la maggior potenza di calcolo messa a disposizione dai PC.

Ma ripetiamo, per ora è solo un rumor.