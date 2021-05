PlayStation Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2021 sono disponibili da oggi

Abbiamo visto i nuovi giochi PlayStation Plus di maggio 2021 , che hanno composto un altro mese sicuramente molto interessante per gli abbonati al servizio. Riepiloghiamo dunque la nuova offerta a partire da oggi:

Ricordiamo che PlayStation Plus si rinnova nella giornata di oggi, 4 maggio 2021 , pertanto i giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2021 sono disponibili in queste ore per gli abbonati al servizio Sony, in arrivo probabilmente nel corso della mattinata.

I primi due giochi sono per PS4 e giocabili in retrocompatibilità su PS5, mentre il terzo è esclusivamente per PS5, essendo la versione con upgrade next gen dell'ottimo racing game di Bugbear, specificamente aggiornato per le nuove console.

Questi sono dunque anche gli ultimi minuti per riscattare i giochi gratis di aprile 2021, nel caso non l'abbiate ancora fatto, ma ormai si tratta di poche ore per vedere il cambio di disponibilità in catalogo, con i nuovi giochi che rimarranno scaricabili gratuitamente dagli abbonati fino a fine maggio.

Battlefield V è il capitolo della celebre serie di sparatutto in prima persona da parte di DICE ed EA ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, che mette in scena eventi tratti dai diversi fronti del conflitto con il classico impiego di veicoli vari all'interno di mappe particolarmente ampie.

Stranded Deep è un survival puro caratterizzato da un'ambientazione tropicale, nel quale ci troviamo a dover sopravvivere da soli su un'isola deserta dopo un incidente aereo, cercando di vincere fame, sete e minacce circostanti e magari esplorare l'ambiente il più possibile.

Infine, Wreckfest: Drive Hard Die Last è la versione PS5, con grafica in 4K e a 60 fps, del racing game tendenzialmente arcade di Bugbear, considerato erede spirituale della serie Flatout, nel quale oltre a correre possiamo anche distruggere gli avversari in incidenti spettacolari.