GTA 6 sarà annunciato dopo l'uscita di GTA 5 next-gen, secondo un insider

Secondo l'insider ViewerAnon, GTA 6 sarà annunciato soltanto dopo la pubblicazione della versione next-gen di GTA 5. Si tratta dello stesso insider che vuole GTA 6 in uscita a fine 2023. Secondo lui Rockstar Games seguirà lo stesso schema di Red Dead Redemption 2 e presenterà il nuovo GTA circa un anno prima del lancio, quindi nel tardo 2022 (sempre che il COVID non costringa a un cambio di programma).

Come sempre in questi casi vale la pena ricordare che si tratta di notizie non ufficiali e non confermate da parte di sviluppatore o editore. Soprattutto quando si parla di giochi di Rockstar Games vale la pena di prendere ogni informazione con le dovute cautele.

L'unica certezza è che prima o poi GTA 6 dovrà pur uscire, a meno che Rockstar non voglia campare ancora per qualche anno di GTA 5. Del resto i giocatori continuano ad affollare i server di GTA Online e a spendere soldi veri in gioco, quindi perché no? Del resto di GTA 6 si parla da anni, ma ancora non si è concretizzato. Speriamo di non dover attendere ancora a lungo prima di poterci giocare.