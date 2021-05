PS Plus, aprile 2021: giochi gratis disponibili ancora per poco, riscattateli ora

Domani, 4 maggio 2021, arriveranno i nuovi giochi gratis PlayStation 4 e PS5 del PS Plus di maggio 2021. Questo significa che gli abbonati potranno accedere ad altri tre giochi di qualità, ma al tempo stesso significa che i giochi di aprile 2021 stanno per essere rimossi. Avete quindi solo poche ore per reclamarli e legarli al vostro account per sempre: fatelo ora, prima che sia troppo tardi.

Vi ricordiamo che una volta reclamati i giochi rimangono a vostra disposizione fino a quanto siete abbonati a PS Plus. Nel caso nel quale decidiate di disdire l'abbonamento, non potrete più scaricarli e avviarli (nemmeno se sono già scaricati). Ovviamente, nel caso nel quale poi decidiate di abbonarvi nuovamente, ritroverete tutti i giochi reclamati nella vostra libreria PlayStation 4 e PS5.

Oddworld Soulstorm è uno dei giochi gratis del PS Plus di aprile 2021

Vi ricordiamo che per il mese di aprile 2021 i giocatori PS5 possono riscattare Oddworld: Soulstorm, il nuovo capitolo delle avventure di Abe. I giocatori PlayStation 4 e PS5 (tramite retrocompatibilità) possono invece giocare con Days Gone, l'esclusiva PlayStation sviluppata da Bend Studio, e Zombie Army 4 Dead War, lo sparatutto arcade a tema zombie nato come spin-off di Sniper Elite. Li trovate sul PlayStation Store, accendo da computer, mobile o direttamente dalla console.

Questi tre giochi verranno sostituiti domani 4 maggio (probabilmente nel corso del primo pomeriggio), dai seguenti titoli: Wreckfest (PS5), un demolition derby pubblicato da THQ Nordic, Battlefield V (PS4), lo sparatutto in prima persona di EA e DICE, e Stranded Deep (PS4), un survival in prima persona ambientato su un'isola tropicale.