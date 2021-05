The Last of Us Ellie's Revenge è un fan-film di qualità incredibile costato 10.000$

The Last of Us è una delle grandi IP di Sony PlayStation e lo dimostra il fatto che è in lavorazione una serie TV in collaborazione con HBO. Tale show è ancora lontano, per quanto ci è dato sapere, ma nel frattempo alcuni fan si sono messi all'opera per realizzare un cortometraggio chiamato The Last of Us Ellie's Revenge, un fan-film che, però, è tutt'altro che amatoriale. La qualità, come potete vedere nel video qui sopra, è altissima e il budget da 10.000$ dimostra la serietà di questo progetto.

Un'avvertenza: questo fan-film si lega alle avventure di Ellie nel secondo capitolo della serie, The Last of Us Parte 2, e segue i punti chiave della trama ideata da Naughty Dog. Questo significa che sono presenti spoiler dell'intera trama: se non avete giocato il gioco e non volete alcun tipo di anticipazione, evitate di guardarlo.

The Last of Us Ellie's Revenge è stato curato dal filmmaker Tommy Jackson ed è lo sforzo collettivo di quasi 20 persone. Questo cortometraggio è parecchio violento, come tipico per il franchise. Pur essendo un prodotto non ufficiale, la qualità è elevatissima ed è un piacevole modo alternativo per rivere le sensazioni che The Last of Us è in grado di suscitare.

Recentemente abbiamo inoltre scoperto che il film di The Last of Us è fallito perché era troppo incentrato sull'azione. Per quanto riguarda i videogame, sappiamo che è già pronta una bozza della storia di The Last of Us 3.