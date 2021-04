The Last of Us 3, già pronta una bozza della storia

Già esiste una bozza della storia di The Last of Us 3. A dirlo non è stato un passante qualsiasi o qualche insider, ma Neil Druckmann in persona, il game director della serie, nonché co-presidente dello studio di sviluppo Naughty Dog.

Druckmann ha tirato fuori l'argomento durante la registrazione di una puntata del podcast Script Apart, facendo capire che il gioco non è in sviluppo, ma che in futuro potrebbe essere realizzato, magari dopo gli attuali progetti attivi di Naughty Dog.

Druckmann: "Non voglio svelare troppo, dato che ho scritto solo una bozza della storia, che per ora non stiamo sviluppando. Spero comunque che un giorno possa vedere la luce."

Parlando del gioco in sé, un ipotetico The Last of Us 3 potrebbe raccontare di cosa è successo dopo i fatti del secondo capitolo, di cui seguirà le orme in termini strutturali e di temi trattati. Druckmann è stato molto vago in merito ai contenuti del gioco. Del resto immaginiamo che, a parte quanto scritto da lui, non abbia in mano ancora niente. L'importante per i fan è sapere che The Last of Us 3 potrebbe diventare realtà, magari durante questa generazione. Nel frattempo aspettiamo il multiplayer di The Last of Us 2 e gli altri progetti in sviluppo presso Naughty Dog.