Cyberpunk 2077: patch 1.22 disponibile, corregge vari problemi e migliora performance

Cyberpunk 2077 continua ad evolversi e ottiene in queste ore la patch 1.22 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia, ovvero un hotfix che punta a correggere vari problemi e a migliorare in generale la stabilità e le performance del gioco.

In sostanza, si tratta di un aggiornamento correttivo rispetto alle patch precedenti, ovvero la 1.20 e la 1.21, un hotfix pubblicato per correggere alcune falle che alcuni giocatori hanno rilevato nell'utilizzo di Cyberpunk 2077 dopo gli ultimi aggiornamenti, ma che dovrebbe comunque correggere il comportamento del gioco in generale.



Ci sono diversi punti toccati direttamente dalla patch 1.22, come la correzione di quest e sezioni dell'open world e aggiustamenti di problemi relativi alla grafica e all'interfaccia utente. Tra questi, sono stati corretti gli inconvenienti emersi al Memoria Park per l'achievement Frequent Flyer, i glitch di Johnny dopo l'acquisto dell'auto Nomad da Lana, l'impossibilità di usare l'ascensore nella missione Gig: Until Death Do Us Part, il problema di Takemura che si blocca nei Japantown Dock nella missione Down on the Street e problemi nelle quest New Dawn Fades e Riders on the Storm.

A tutto questo si aggiungono correzioni ad alcuni problemi di clipping sugli abiti degli NPC e ai sottotitoli in lingua araba, oltre a miglioramenti applicati in termini di performance. Tra questi, si rileva una correzione specifica per l'ottimizzazione dell'ESRAM e della GPU di Xbox One e miglioramenti nella gestione della memoria su PS5.