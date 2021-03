Cyberpunk 2077, patch 1.2 in arrivo ed è enorme: dettagli su cambiamenti e migliorie

Cyberpunk 2077 sta per ricevere la patch 1.2, che arriverà "presto" su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, ancora in attesa di una tempistica precisa ma già con un elenco che riporta i dettagli dell'aggiornamento tra cambiamenti e miglioramenti.

Il changelog completo della patch 1.2 di Cyberpunk 2077 è enorme e può essere letto per intero a questo indirizzo sul sito ufficiale del gioco CD Projekt RED, ci limitiamo qui a riportare alcuni degli elementi che spiccano in maniera particolare tra le evoluzioni che verranno applicate all'RPG fantascientifico.

Tra i miglioramenti principali c'è un incremento dell'effetto e della reazione delle forze dell'ordine dell'NCPD quando il giocatore commette un crimine, l'introduzione di uno slider per la sensibilità del volante nei veicoli e un miglioramento generale al sistema di controllo di questi, oltre a un sistema per lo sblocco nelle situazioni in cui il veicolo non si muove e altri aggiustamenti in questo ambito.

Sistemati alcuni problemi con la mira sotto l'effetto Berserk e sistemati vari effetti legati all'uso di potenziamenti e armi in determinate situazioni, compresa l'impossibilità, introdotta con la patch, di utilizzare Gorilla Arms per uccidere civili. Vengono aggiustate anche numerose reazioni degli NPC in giro per la mappa e anche del protagonista, comprese quelle legate a delle imperfezioni nella gestione della fisica e nell'uso dei veicoli.

In generale ci sono una quantità enorme di aggiustamenti applicati con questa patch 1.2 che vanno a colpire diversi ambiti di Cyberpunk 2077: gameplay, progressione delle quest con la rimozione di diversi blocchi ed errori che impedivano la corretta prosecuzione del gioco, gestione dell'open world e possibilità di spostamento, interazione e concatenamenti logici tra diverse azioni, corretto svolgimento delle scene d'intermezzo, gestione di ambientazioni e livelli e numerosi aspetti tecnici tra grafica, audio, animazioni e interfaccia utente.

Diversi miglioramenti e novità sono state inoltre introdotte in maniera specifica per ogni piattaforma, tra le quali menzioniamo il supporto del ray tracing su PC per chi utilizza le schede grafiche AMD e vari bug su PS4 e Xbox One, con miglioramenti anche per quanto riguarda la stabilità del gioco su tutte le piattaforme. In ogni caso, è impossibile sintetizzare tutto in poche parole, dunque vi rimandiamo all'enorme elenco ufficiale dei bug corretti con la patch in questione.

Nel frattempo, sull'Epic Game Store erano spuntati diversi DLC ed espansioni, in attesa dunque di scoprire di cosa si trattasse e quali siano i prossimi programmi previsti da CD Projeckt RED. La patch 1.2 di Cyberpunk 2077 è stata in fase di test nei giorni scorsi, come aveva certificato la nota di rilascio prima del lancio già la settimana scorsa.