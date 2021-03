Cyberpunk 2077: DLC spuntano sull'Epic Game Store per poco, alcuni erano gratis

Tramite una segnalazione avvenuta su Reddit e poi rimbalzata su Neogaf, abbiamo modo di vedere che su Epic Games Store sono apparsi una serie di DLC per Cyberpunk 2077, il discusso gioco di CD Projekt RED. Alcuni di questi dovrebbero inoltre essere gratuiti, secondo quanto indicato.

Già sapevamo che il gioco avrebbe ricevuto una serie di DLC e, successivamente, anche delle espansioni. Fin dall'inizio, infatti, CD Projekt RED aveva segnalato ai giocatori che ci si poteva aspettare un supporto simile a quello di The Witcher 3. In totale, tramite Epic Games Store sono apparsi 10 DLC gratis e 3 DLC a pagamento: questo ultimi però non hanno né nome né prezzo.

I DLC gratuiti di Cyberpunk 2077 sono segnalati con queste nomenclature:



Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Come potete notare, alcuni di questi presunti DLC gratis di Cyberpunk 2077 hanno nomi molto simili a video promozionali caricati in passato dal canale del gioco di CD Projekt RED. Secondo alcuni utenti su NeoGAF, è possibile che questi DLC sarebbero dovuti essere parte del gioco completo. Il team di sviluppo avrebbe però deciso di rimandarli.

Per ora, ovviamente, si tratta solo di un rumor/leak, nulla di ufficiale. In attesa di nuove informazioni, vi segnaliamo che la patch 1.2 è in fase di test, ecco la nota di rilascio prima del lancio.