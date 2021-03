Sony: profitti record, PlayStation punta al miglior anno di sempre, report

Secondo un nuovo report di NHK, Sony si aspetta di chiudere a marzo 2021 un anno record in termini di guadagni. La divisione videogiochi di Sony, PlayStation, è sulla buona strana per chiudere il proprio miglior anno di sempre.

Sony dovrebbe inoltre pagare bonus ai dipendenti giapponesi pari a 7 mesi di stipendio. Il sindacato aveva richiesto un bonus pari a 6.9 mesi: Sony avrebbe quindi aumentato leggermente la cifra. Non serve sottolineare che si tratta di una stranezza: è la prima volta negli ultimi 20 anni in cui accade all'interno di Sony. I bonus stagionali vengono di norma pagati due volte all'anno ai dipendenti giapponesi: la cifra varia di volta in volta.

Secondo quanto indicato dal report, ci si aspetta che Sony segnali un profitto netto da 10 miliardi di dollari per la fine dell'anno fiscale 2020/2021. Il guadagno è cresciuto grazie alla maggiore richiesta di prodotti di intrattenimento, conseguenza dei lockdown in periodo pandemia. Il lato videogiochi di Sony, PlayStation, è sulla strada per chiudere il proprio miglior anno di sempre, basandosi sui risultati finanziari ufficiali rilasciati a febbraio 2021, tramite i quali è stato segnalato che sono state spedite 4.5 milioni di PS5 entro la fine del 2020.

Sony ha infatti rivisto la propria previsione per la divisione Games and Network Services per un profitto operativo pari a 3.2 miliardi di dollari. Come già detto, sarebbe un anno record per la divisione PlayStation.

Anche la divisione musicale, che include il lato animazione, ha segnalato buoni numeri per l'anno in chiusura: il recente trimestre ha spinto la crescita con un +17.5% anno su anno.

