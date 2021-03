Monster Hunter Rise: il cosplay di un Felyne è davvero... felino!

Monster Hunter Rise è il gioco del momento. Adesso che è uscito per Nintendo Switch, questo epico gioco di ruolo ha richiamato in servizio milioni di cacciatori, desiderosi di fare gruppo per scovare ed abbattere le prede più grandi ed ambite. Per festeggiare questo evento vi presentiamo un cosplay di un Felyne è davvero speciale. Più che speciale diremmo felino!

Perché diciamo che quello di Capcom è il gioco del momento? Scopritelo nella nostra recensione di Monster Hunter Rise. Tutti i veterano della serie e coloro che si avvicineranno a Monster Hunter grazie a Rise sanno sicuramente chi sono i Felyne e qual è la loro grande utilità durante le campagne di caccia più lunghe o quelle in solitaria.

Questi piccolo aiutanti sono in grado di curare, conferire bonus e persino combattere. Tutto dipende dalle vostre esigenze. Per questo è giusto premiarli con un cosplay decisamente riuscito.

Il modello in questione (o modella, non vogliatecene) riesce in tutto e per tutto a replicare questi buffi esseri. Non parliamo solo del costume e dell'equipaggiamento, riprodotti con cura e con una grande ricerca dei particolari, ma anche nell'espressione e nell'atteggiamento felino. Davvero complimenti per l'immedesimazione!

