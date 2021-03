Sniper Elite il film, il regista di Rampage e il producer di Assassin’s Creed coinvolti

I lavori per il film di Sniper Elite stanno procedendo in maniera piuttosto spedita. In queste ore, infatti, sono stati coinvolti Brad Peyton, il regista di Rampage e San Andreas, e Jean-Julien Baronnet, l'ex CEO di Ubisoft Motion Pictures, ovvero coloro che hanno prodotto il film di Assassin's Creed con Michael Fassbender.

Le ambizioni della pellicola, dunque, sembrano essere tante. D'altra parte si tratta dell'adattamento cinematografico di una serie di videogiochi capace di vendere oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Il film avrà come protagonista Karl Fairburne, un cecchino dell'Alleanza che proverà a salvare il primo ministro del Regno Unito, Winston Churchill, da un assassino nazista sulle sue tracce giunto a Londra durante il Blitz tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratterà di una sorta di caccia tra gatto e topo che cercherà di mescolare Sherlock Holmes con The Bourne Identity.

Alla produzione del film c'è anche lo studio di sviluppo originale di Rebellion, per mezzo del suo CEO Jason Kingsey. Il copione sarà scritto a quattro mani tra Peyton e Gary Graham, colui che ha scritto A Garden at the End of the World e il reboot di Io Sono Leggenda per Warner Bros.

Il film sarà molto incentrato sui personaggi, che intrecceranno una sorta di relazione durante la loro caccia. Al posto di creare una pellicola oscura Peyton e Graham proveranno a introdurre un pizzico di leggerezza nelle loro storie.

Al momento la produzione non ha ancora pensato al cast né ha in previsione la data d'uscita del film. Voi chi vedreste bene nel ruolo di Karl Fairburne?