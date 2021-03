PS5 cala, Switch cresce ancora: la classifica settimanale di Famitsu

Famitsu ha rilasciato la nuova classifica delle vendite hardware e software videoludiche del suolo giapponese per il periodo 15/03/21 - 21/03/21. Tramite i dati possiamo vedere che Nintendo Switch continua a crescere, mentre PS5 cala rispetto alla precedente settimana.

Ecco la classifica di vendita delle console indicata da Famitsu, tra parentesi il numero totale di unità vendute fino a oggi:



Switch - 52,579 (15,368,232) Switch Lite - 36,525 (3,449,619) PlayStation 5 - 26,322 (433,545) PlayStation 5 Digital Edition - 8,335 (84,371) PlayStation 4 - 2,559 (7,772,882) Xbox Series X - 1,128 (30,204) Xbox Series S - 801 (8,526) New 2DS LL (incluso 2DS) - 714 (1,159,191) PlayStation 4 Pro - 19 (1,575,708)

Come potete vedere, Switch supera PS5 sia in formato ibrido che Lite. Più interessante però notare che il numero di unità di Switch vendute questa settimana è cresciuto di 16.500 circa (+22.7%) rispetto alla scorsa settimana. PS5 ha invece venduto di meno, precisamente 3194 unità (-8.43%). Ovviamente, come sempre, è credibile che le vendite di PS5 siano limitate dal numero di unità effettivamente prodotte e distribuite in Giappone. Il resto della classifica vede la solita lista di PS4, Nintendo 2DS e console Xbox, che si dividono le briciole.

La classifica software riconferma inoltre lo strapotere di Nintendo Switch in Giappone:



[NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 12/02/21) - 37,396 (555,517) [NSW] Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen (Square Enix, 18/03/21) - 24,393 (Nuovo) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 20,275 (2,052,117) [NSW] Jack Jeanne (Broccoli, 18/03/21) - 15,827 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) - 14,865 (2,466,941) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 11,925 (3,738,387) [NSW] Apex Legends Champion Edition (Electronic Arts, 18/03/21) - 11,665 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 07/12/18) - 10,397 (4,208,669) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) - 9,516 (6,699,716) [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 9,320 (1,861,643)

Abbiamo anche scoperto che Monster Hunter Rise ha convinto anche Famitsu: ecco i voti del gioco di Capcom.