Monster Hunter Rise convince anche Famitsu: ecco i voti

Monster Hunter Rise era uno dei giochi più attesi del mese e i fan di Nintendo Switch non sono rimasti delusi. Il nuovo gioco d'azione di Capcom si è dimostrato di alta qualità per la stampa occidentale. Cosa ne pensa però il Giappone? I voti di Famitsu ci confermano che anche nel Paese del Sol Levante la caccia ai mostri è stata apprezzata.

Famitsu ha infatti rilasciato i voti per Monster Hunter Rise: 10/10/9/9, per un totale di 38 su 40. L'opera di Capcom è quindi andata vicina al voto massimo. La stampa internazionale ha proposto voti molto simili, con una gran quantità di 9/10 e molteplici 8/10. Vi sono però anche alcune opinioni un po' più fredde con dei 7.5, come vi abbiamo indicato nella nostra notizia dedicata.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Monster Hunter Rise è la naturale evoluzione di una serie che cerca da anni di abbracciare un pubblico sempre più vasto. Capcom è riuscita a superare persino le vette raggiunte con Monster Hunter World, e l'ha fatto compiendo un vero e proprio miracolo tecnico su Nintendo Switch. Il risultato è un nuovo approccio che ci ha divertito tantissimo, ma che barcolla sull'endgame, forse ancora troppo acerbo e che andrà definito meglio attraverso i futuri aggiornamenti. Per adesso, Monster Hunter Rise è un inizio promettente che vogliamo veder crescere a tutti i costi e che consigliamo sia ai fan della serie, sia ai nuovi giocatori."

Vi segnaliamo infine una curiosità: una compagnia giapponese ha dato una giornata di ferie ai dipendenti per il lancio di Monster Hunter Rise.