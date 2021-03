Genshin Impact batte Pokémon GO: 1 miliardo di dollari in soli sei mesi su mobile

Genshin Impact è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi mesi. Sin dall'uscita a settembre 2020, l'opera di miHoYo ha convinto fan e critica. Il successo di un gioco, però, si classifica prima di tutto in base ai guadagni. Be', parlando della sola versione mobile, Genshin Impact è il più grande successo di sempre, battendo anche Pokémon GO.

Più precisamente, secondo i dati di Sensor Tower, Genshin Impact è stato in grado di raggiungere 1 miliardo di dollari spesi dagli utenti nella versione mobile in poco meno di sei mesi. Pokémon GO deteneva precedentemente il record: aveva infatti raggiunto 1 miliardo di dollari in spese utente in nove mesi.

In terza posizione dietro Genshin Impact e Pokémon GO, troviamo Lineage M (10 mesi), Crash Royale (11 mesi) e Lineage 2 Revolution (12 mesi). Per darvi un altro punto di riferimento, PUBG ebbe bisogno di 16 mesi per raggiungere lo stesso risultato. Sottolineiamo che Sensor Tower si basa sui dati dell'App Store iOS e di Google Play per la versione Android del gioco: non sono inclusi altri store di terze parti che potrebbero modificare leggermente questi dati, soprattutto se si parla di store cinesi.

Genshin Impact è comunque stato in grado di raggiungere 1 miliardo di dollari di spese con tre mesi di anticipo rispetto a Pokémon GO: questo dimostra che parliamo di un successo enorme e che non andrebbe sottovalutato. Non dimentichiamo poi che a questi guadagni vanno sommati quelli delle versioni PC e console: pur vero che si tratta (probabilmente) di cifre sensibilmente inferiori, il totale sarà comunque più alto di un miliardo di dollari.

Vi ricordiamo infine che l'Update è 1.4 disponibile, porta il Windblume Festival e nuovi eventi.