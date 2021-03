Genshin Impact: Update 1.4 disponibile, porta il Windblume Festival e nuovi eventi

Genshin Impact ottiene infine l'atteso update 1.4, disponibile in queste ore e ovviamente gratuito per tutti gli utenti del gioco sulle varie piattaforme tra mobile, PC e PS4, portando con sé il Windblume Festival e vari nuovi eventi.

L'aggiunta maggiore con la versione 1.4, per il momento, è proprio il festival in questione, che risulta disponibile dal 19 marzo al 5 aprile 2021 e comporta numerosi eventi collegati tra sfide e quest aggiuntive, sparse su vari atti del gioco.

Abbiamo già ricevuto diverse anticipazioni per quanto riguarda l'update 1.4, ma molti dei contenuti arriveranno solo in un secondo tempo. Come abbiamo visto, il Windblume Festival, di cui abbiamo visto anche il trailer dedicato, è accessibile a coloro che hanno raggiunto il Rank 20 e completato la quest "Song of the Dragon and Freedom".

Tra le varie quest collegate, si tratta di un evento speciale perché porta anche ad approfondire la conoscenza dei personaggi, attraverso una sorta di dating sim durante il quale potremo passare del tempo e conversare con Noelle, Bennett, Barbara e Chongyun. Durante il festival sarà possibile anche prendere parte a vari mini-game in singolo o multiplayer, consentendo di conquistare ticket per acquisti nello shop specifico.

Dal festival possiamo trarre anche Festive Tour Tickets e Peculiar Collab Coupons, che possono essere utilizzati per Windblume Ode, materiali di raffinamento e altro. L'aggiornamento porta anche al supporto per Rosaria, nuovo personaggio da 4 stelle, ma questa non risulta ancora disponibile all'interno del gioco.