Twitch: streamer scacchista bannato per una trappola si sfoga contro la piattaforma

Lo streamer polacco H2P_Gucio, dedito agli scacchi, è stato bannato da Twitch per aver mostrato accidentalmente dei contenuti di nudo durante uno streaming. In realtà è più che altro caduto in una trappola, visto che il nudo era parte di un invito per una partita a scacchi, speditogli sicuramente da qualche troll, che mostrava una donna a petto nudo.

Nonostante le circostanze, Twitch è stata inflessibile e H2P_Gucio è stato bannato lo stesso. Una clip dell'accaduto, opportunamente censurata, mostra come il ragazzo fosse concentrato sulla partita al momento della ricezione dell'invito. Lui ha provato a rimediare, ma non c'è stato niente da fare.

H2P_Gucio non l'ha presa però bene ed è andato su Twitter per sfogarsi contro Twitch e la sua politica folle che di fatto favorisce i troll. Ha anche ironizzato sul fatto che forse cambierà genere di trasmissioni e, invece degli scacchi, inizierà a trasmettere nudo in piscina, dal suo letto o mentre fa body painting. Naturalmente il riferimento è alle molte streamer che propongono contenuti del genere, senza essere bannate.

Non è la prima volta che H2P_Gucio viene bannato da Twitch per lo stesso motivo. In un'altra occasione ricevette sempre un invito da una giocatrice, o presunta tale, con una sua foto in topless nel profilo (probabilmente falsa). Lui era in bagno (evidentemente una trappola) e non ha fatto in tempo a oscurarla.

H2P_Gucio non è inoltre il primo streamer che viene bannato a causa delle gabole dei suoi spettatori. Peccato che Twitch in casi come questo si dimostri fiscalissima, nonostante le evidenti attenuanti, mentre in altri chiuda gli occhi e faccia finta di niente.