Xbox Series X|S, nessun visore VR: l'avviso che compare con l'Headset è un errore

Microsoft ha smentito ufficialmente l'arrivo del supporto per visori VR su Xbox Series X e S con una nota inviataci da un suo portavoce: "La descrizione in questo messaggio di errore è imprecisa a causa di un bug di localizzazione. La VR per console non rappresenta una nostra priorità, in questo momento".

Quindi ci troviamo di fronte a un niente di fatto, come sospettato da molti. In effetti il messaggio appariva solo con le console italiane, cosa che avrebbe dovuto farci sospettare qualcosa.

Storia originale:

Xbox Series X|S non ha alcun visore VR in arrivo, almeno non per il momento, visto che Microsoft ha smentito la voce di corridoio emersa in seguito alla comparsa di uno strano avviso legato all'uso delle nuove cuffie ufficiali, sostenendo che si tratta di un errore di traduzione.

Come avevamo riportato lunedì, collegando le nuove Xbox Wireless Headset a Xbox Series X|S appare una schermata che fa riferimento alla VR, cosa che ha fatto subito scaturire varie supposizioni sul supporto in arrivo per un visore specifico da parte di Microsoft o alla compatibilità dei visori già esistenti.

La questione era già piuttosto sospetta a causa della vaghezza del messaggio e del fatto che solo le fonti italiane sembravano parlarne e la questione si è risolta infatti in una correzione da parte di Microsoft: il messaggio deriva da un errore di localizzazione del messaggio di avviso, un problema riguardante specificamente l'interfaccia in italiano.

"Il testo in questo messaggio risulta inaccurato a causa di un bug della traduzione", ha affermato un portavoce di Microsoft a IGN USA, "La VR su console non è un nostro obiettivo al momento", ha inoltre rincarato la dose. La casa di Redmond resta dunque ferma sulle proprie idee già espresse in precedenza: per il momento, non sembra esserci intenzione di portare la realtà virtuale su console Xbox.

In ogni caso, con gli sforzi che Microsoft sta facendo nell'ambito della realtà mista tra VR e AR, di cui abbiamo visto di recente ulteriori risultati con Microsoft Mesh, è probabile che qualcosa si muova su questo fronte anche nell'ambito Xbox Series X|S, considerando la vicinanza sempre maggiore tra la console e il mondo PC.