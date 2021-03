Xbox Wireless Headset: collegandole appare una schermata che fa riferimento alla VR

La schermata che compare collegando le cuffie a Xbox Series X/S, catturata da Pierpaolo Greco

Molti di quelli che hanno avuto modo di provare in anteprima le cuffie Xbox Wireless Headset hanno avuto una strana sorpresa collegandole a Xbox Series X/S: l'apparizione di una schermata che fa riferimento in modo diretto a un visore VR.

Il messaggio, quello visibile nella schermata pubblicata in cima alla notizia, è decisamente eloquente: "Il visore VR deve essere aggiornato / È disponibile un aggiornamento per il visore VR." Anche il tasto di aggiornamento non lascia adito a molti dubbi, visto che sopra ci si può leggere: "Aggiorna Visore VR".

Cosa significa tutto ciò? Difficile dirlo con certezza, anche se l'ipotesi più probabile è che sia in arrivo una qualche forma di supporto per visori VR per le console Xbox, quantomeno quelle di nuova generazione. Non è possibile dire però se ci sarà dell'hardware dedicato o se Microsoft abbia deciso di supportare dei visori esistenti, come i vari Oculus Quest 1 e 2 o Valve Index.

Difficile che si tratti di un errore di traduzione, visto che si sta parlando di periferiche molto diverse tra loro. Comunque sia tutto è possibile, anche che il traduttore abbia copiato / incollato una frase che non c'entra niente con le cuffie nel campo sbagliato.

Da notare che per verifica il prode Pierpaolo Greco ha coraggiosamente attaccato le cuffie alla sua Xbox Series X, ottenendo lo stesso messaggio (le foto a corredo dell'articolo sono sue).