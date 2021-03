Halo Infinite: la storia è lineare, ma i combattimenti cambieranno in base a come giocherete

Come promesso, 343 Industries ha cominciato ad aggiornare con maggiore frequenza sull'avanzamento dei lavori di Halo Infinite. In un ultimo post, per esempio, lo studio ha affermato che se da una parte la storia sarà lineare, dall'altra il giocatore avrà la libertà di scegliere come avanzare nel gioco. Inoltre Halo Infinite sarà in grado di adattarsi a queste decisioni dei giocatori, modificando i combattimenti e i nemici in base alla partita.

Tra i tanti nuovi dettagli di Halo Infinite condivisi da 343 Industries, senza dubbio, i più interessanti sono la presenza di un meteo dinamico e il fatto che il gioco non sarà un open world.

La sua progressione, quindi, sarà lineare, ma questo non vuol dire che lo studio di sviluppo non abbia previsto di dare ai giocatori grande libertà e rigiocabilità. Per esempio i livelli potranno essere affrontati in diverso modo, come a piedi o a bordo di uno dei tanti iconici veicoli della serie. Queste variabili consentiranno di sbloccare nuove aree, opzioni di gioco o di reclutare degli alleati.

In base a queste cose Halo Infinite modificherà il tipo e la frequenza dei nemici incontrati, in modo da rendere sempre diversa e interessante la sfida offerta. Questo non vuol dire che la difficoltà sarà necessariamente maggiore, solo che il gioco proporrà i nemici "più adatti" con un determinato assetto di battaglia.

Cosa ne dite di questo approccio? Ricordiamo che Halo Infinite non ha ancora una data d'uscita e arriverà questo autunno su PC, Xbox Series X|S e One.