Sony Japan Studio, anche Masami Yamamoto lascia, era il producer di Bloodborne e Tokyo Jungle

È già qualche settimana che si parla della chiusura di Sony Japan Studio, uno degli sviluppatori più vecchi in seno a Sony. Diverse figure di prestigio hanno già detto addio: l'ultima in ordine cronologico è Masami Yamamoto, che ha annunciato attraverso Twitter di aver lasciato il suo posto dopo 25 anni all'interno di Sony. Nella sua carriera Yamamoto ha lavorato in tanti progetti di successo come Tokyo Jungle, Soul Sacrifice e Bloodborne.

Yamamoto ha detto di aver lasciato l'ufficio lo scorso 28 febbraio, nonostante comunichi solo ora questo cambiamento nella sua vita lavorativa. "Da adesso in poi posso creare giochi per ogni piattaforma," ha scritto. "Che strana sensazione!". Un commento assolutamente genuino, dopo 25 anni passati all'interno di Sony.

Yamamoto è solo l'ultimo personaggio di spicco di Sony Japan Studio a lasciare la sua posizione. Anche Teruyuki Toriyama, producer di Demon's Souls e Bloodborne, ha lasciato Sony Japan Studio nei mesi scorsi lo studio.

Si dice che questa chiusura sia figlia di uno scontro interno tra la divisione americana e quella giapponese di Sony, che ha portato la compagnia a rivalutare la posizione di Sony Japan Studio, ritenuto uno studio poco profittevole e poco internazionale.