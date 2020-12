Teruyuki Toriyama, producer di Demon's Souls, Bloodborne e altri, lascia Sony Japan Studio

Anche Teruyuki Toriyama, il producer di titoli di grande rilievo come Demon's Souls, Bloodborne e Soul Sacrifice, lascia il team Sony Interactive Japan Studio, ovvero lo studio interno first party storico della divisione giapponese di Sony.

"Lascerò Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Japan Studio alla fine di dicembre", si legge nel messaggio dello stesso Toriyama affidato a Twitter, "A tutti gli utenti che hanno supportato il Japan Studio finora, grazie! Continuerò ad affrontare la sfida di creare nuove proprietà intellettuali nella mia nuova compagnia e vi chiedo di continuare con il vostro supporto".

Toriyama dunque continuerà a lavorare nell'ambito dei videogiochi, probabilmente, proseguendo il suo ruolo di producer all'interno di un'altra compagnia, di cui ancora non si hanno informazioni precise. Si tratta di un'altra defezione di grande importanza all'interno di Japan Studio, il team interno di Sony che un tempo era una colonna portante di PlayStation e che a questo punto è rimasto alquanto svuotato di talenti.

Ricordiamo infatti, solo all'inizio di dicembre, l'annuncio che ci ha informato del fatto che Keiichiro Toyama, padre di Silent Hill, Gravity Rush e Siren e altro elemento chiave del Japan Studio, ha lasciato Sony per fondare il nuovo team Bokeh Game Studio, insieme ad altri membri del team.

Tutto questo sembrerebbe rientrare in quella visione di una Sony meno interessata al Giappone rispetto agli anni precedenti che era stata evidenziata in un famoso articolo di Bloomberg, smentito ufficialmente da Sony ma che sembra trovare conferme in diversi elementi fattuali tra cui lo smembramento di Sony Japan Studio, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni, per il momento.