Cyberpunk 2077, l'aggiornamento 1.06 provato su PS4 e Xbox One: ecco i video

Cyberpunk 2077 ha ricevuto nelle scorse ore un aggiornamento alla versione 1.06, che come sappiamo sistema il problema relativo ai salvataggi corrotti oltre gli 8 MB ma dovrebbe migliorare anche le performance su PS4 e Xbox One.

Naturalmente c'è già chi ha provato la patch 1.06 di Cyberpunk 2077 sulle console Sony e Microsoft, e ha pubblicato un video per evidenziare le eventuali differenze rispetto al precedente update.

In calce trovate alcuni contributi in tal senso. Fianco a fianco non è semplice percepire i miglioramenti tecnici che tuttavia sembrano presenti con il nuovo aggiornamento, ma in particolare la patch dovrebbe limitare gli episodi di crash improvvisi.

Per il resto, CD Projekt RED ha promesso per gennaio e febbraio due grossi update che dovrebbero finalmente completare il lavoro e consegnare ai possessori di PS4 e Xbox One una versione del gioco perfettamente funzionante.