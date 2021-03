Halo Infinite: tanti nuovi dettagli sul gioco da 343 Industries

343 Industries ha pubblicato un video di domande e risposte con gli sviluppatori, in cui sono stati svelati tantissimi dettagli su Halo Infinite, l'attesissimo nuovo capitolo della saga in uscita a fine anno. 44 minuti di puro giubilo per i fan.

Tra i dettagli svelati spiccano:

L'anello Zeta Halo sarà completamente renderizzato in 3D e creerà delle piccole eclissi quando il sole gli passerà dietro. I giocatori potranno visitarlo e spingere i nemici di sotto (facendo attenzione a non cadere).

I giocatori potranno seguire la storia principale o andare in giro a svolgere obiettivi avanzati. Avranno quindi una grande libertà di approccio. 343 Industries vuole incoraggiare la scelta tramite diverse sotto missioni.

Confermate le condizioni meteo dinamiche , con vento e nebbia. Post lancio dovrebbero essere aggiunte tempeste e tempeste di neve. Confermato anche il ciclo giorno notte, che influenzerà le sequenze d'intermezzo.

Master Chief non potrà impugnare due armi contemporaneamente, non ci sarà fauna ostile e non ci saranno élite giocabili.

Nella modalità campagna si potrà migliorare l' equipaggiamento . 343 Industries sta studiando la possibilità di far possedere diversi pezzi di equipaggiamento nelle partite personalizzate (non nel multiplayer base).

Graficamente il gioco è stato completamente rivisto per rispondere alle critiche dei fan. I pilastri esagonali sono stati rifatti per apparire più belli. Il bioma principale del mondo di gioco rimane quello del nord ovest del pacifico, ma ci sono diversi sotto biomi.

Gli incontri casuali con i nemici sono basati su ciò che si sta facendo (camminare, volare, guidare). 343 Industries non vuole che siano punitivi, ma coinvolgenti.

Insomma, Halo Infinite sembra essere un gioco davvero grosso. Per sapere come sarà la versione finita, non ci resta che attendere la pubblicazione, fissata per l'autunno del 2021. Chissà se ci sarà Starfield a fargli concorrenza, gioco di Bethesda vociferato per la fine dell'anno, appena acquisito da Microsoft (insieme a tutto lo studio).