13 Sentinels: Aegis Rim: più di 400.000 copie vendute

13 Sentinels: Aegis Rim ha venduto più di 400.000 copie tra fisiche e digitali. L'annuncio è stato dato dal publisher Atlus e dallo sviluppatore Vanillaware, evidentemente soddisfatti del risultato di un gioco che non è certo un colosso a livello produttivo.

13 Sentinels: Aegis Rim è stato anche selezionato dalla giuria della divisione intrattenimento del ventiquattresimo Japan Media Arts Festival.

Se volete più informazioni sul gioco, esclusivo per PS4, leggete la nostra recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim, in cui Alessandra Borgonovo ha scritto:

13 Sentinels: Aegis Rim è un gioco meraviglioso da vedere, intrigante da scoprire e divertente da giocare quando si tratta di scendere in battaglia. Dopo anni di silenzio, Vanillaware torna con un centro quasi perfetto, sporcato solo da un'occasionale mancanza di chiarezza su come far procedere la storia e una ripetitività che, per quanto stimolanti possano essere, alla lunga si fa sentire durante i combattimenti. Per il resto siamo di fronte a una trama sapientemente costruita, complessa ma non incomprensibile, che si prende i suoi tempi per svelarsi senza perciò nascondere i dettagli utili alla sua comprensione - anzi, spesso divertendosi a metterli in bella vista. Lo stesso stile minimalista degli scontri sul campo si integra perfettamente nella struttura, lasciando all'avventura il compito di immergerci nella bellezza delle sue ambientazioni e nella profondità della storia, per la quale un plauso agli interpreti è d'obbligo. La narrazione è la parte predominante nelle trenta ore necessarie a completare il gioco ma gli appassionati della strategia troveranno soddisfazione anche nelle numerose battaglie che si accompagnano alla storia. Se siete appassionati delle opere di Vanillaware, inutile dirvi di non lasciarvi sfuggire 13 Sentinels: Aegis Rim ma anche se non avete mai sentito nominare prima lo studio e cercate una storia sci-fi raccontata come si deve, lasciatevi catturare dall'estro di Kamitani.