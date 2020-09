13 Sentinels: Aegis Rim, la recensione

Nella scorsa anteprima ci siamo limitati a scoprire la superficie del nuovo videogioco sviluppato da Vanillaware che mescola la forte enfasi sulla narrazione a un inaspettato gameplay strategico con visuale top-down. Troppo poco per riuscire forse a valorizzare e incuriosire chi non conosce bene gli autori e non sa cosa potersi aspettare da loro. Arrivati fino in fondo all'avventura ci siamo però resi conto che persino i più navigati saranno sorpresi da quanto George Kamitani è riuscito a tirare fuori dal cilindro questa volta: anzitutto si prendono le distanze dalla tradizionale ambientazione fantasy che ha sempre contraddistinto le opere di Vanillaware, mantenendo però quello stile artistico che persino nei suoi eccessi (qui a onor del vero non presenti, o almeno non ai livelli di Dragon's Crown) lascia a bocca aperta. Aver deviato verso un approccio fantascientifico ha permesso a Kamitani di darsi alla pazzia gioia, mettendo in piedi una trama che non ha nulla da invidiare a Dark con i suoi salti temporali e condendola, al contempo, con una controparte ludica che pesca a piene mani dall' eterna lotta tra i kaijū e i mecha destinati a impedire o frenare la loro invasione della Terra. Appoggiandosi a questi due aspetti, che viaggiano su binari paralleli ma imprescindibili l'uno dall'altro, la recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim parla di un gioco che si presenta come un'esperienza coinvolgente e meravigliosa, molto più radicata nel concetto di visual novel ma capace di offrire, a chiunque saprà andare oltre certi aspetti, una storia che non mancherà di sorprendervi fino al suo epilogo.

La Guerra dei Mondi

È difficile parlare della trama di 13 Sentinels: Aegis Rim, non soltanto per una questione di spoiler ma perché solo ripensare alla mole di informazioni che ci bombarda con precisione chirurgica lungo il corso delle almeno trenta ore di gioco è stordente. Siamo di fronte a una di quelle storie che non può essere raccontata, bisogna viverla in prima persona sia per comprenderne l'intensità emotiva e tutte le varie strizzate d'occhio agli argomenti topici del genere sci-fi, sia per capirne il filo conduttore di per sé: riallacciandoci al suddetto Dark, è come se un vostro amico non avesse voglia di vedere la serie e vi chiedesse di spiegargliela. Potreste provarci ma vi ritrovereste in tempo zero come Charlie in It's Always Sunny In Philadelphia, allucinati di fronte a una bacheca piena di fili rossi mentre l'amico in questione si pente di avervi fatto quella richiesta. Stiamo parlando di George Kamitani, d'altronde, tanto eclettico e visionario quanto fissato con il cibo all'interno delle sue produzioni - sì, è presente anche qui.

Tutto quello che possiamo dirvi in merito alla storia è che si distribuisce lungo cinque linee temporali (1940, 1980, 2020, 2060 e 2100) attraverso le quali viaggeremo con tutti e tredici i protagonisti, in un disperato tentativo di impedire la distruzione della Terra a opera di letali creature robotiche: i kaijū, appunto. In questo alternarsi di salti temporali troviamo androidi indistinguibili dagli esseri umani, falsi ricordi e numerosi altri fattori che concorrono a creare tredici narrazioni incredibilmente profonde, interlacciate tra loro, i cui tasselli alla fine si incastrano alla perfezione in quell'enorme puzzle che è la trama. La linea temporale principale è il 1985, che porta con sé svariati riferimenti alla cultura pop di quel periodo, dai blockbuster hollywoodiani alle produzioni giapponesi. Dettagli la cui familiarità vi permetterà di apprezzare ancora di più il gioco ma che in ogni caso non vietano a chi è meno ferrato di godere appieno dell'esperienza.



Non è possibile completare tutto l'arco narrativo di un personaggio in un unico giro: a volte per proseguire sarà necessario giocare nei panni di un altro, andare avanti un pezzetto e poi passare a un altro ancora, rimbalzandoci tra vari eventi che dopo un'iniziale confusione iniziano piano piano ad avere senso. La sua struttura a tasselli e il conseguente intreccio di storie che ne deriva rende la comprensione della trama più lenta, senza dubbio, ma appagante poiché ci vengono offerti piccoli indizi sparsi e mai la lunga spiegazione tediosa; prestando attenzione ai dettagli è possibile ricostruire passo passo gli accadimenti, che comunque ci tengono sospesi a un filo fino alle ultimissime battute, facendo sì che 13 Sentinels: Aegis Rim sfidi le nostre aspettative con una piccola ma incredibilmente significativa svolta oppure confermi quel sospetto che ci rodeva da tempo, sempre attraverso un'azione vera e propria o velati suggerimenti. Sebbene esista un pratico archivio da consultare si tratta sempre di informazioni centellinate, facili da consultare e non troppo verbose da farci desistere nella lettura.

La non linearità della trama generale si estende anche alle singole narrazioni. A volte il gioco procederà in linea retta, soprattutto nelle prime fasi, ma raggiunti determinati punti le diramazioni si faranno molto più fitte costringendoci a rigiocare la sezione più di una volta per vedere cosa sarebbe successo se, oppure accedere a quel percorso che prima ci era precluso. Non è sempre immediato capire cosa serva per andare avanti ed è capitato a volte di muoversi a caso ma le sezioni sono talmente brevi che il rischio di scadere nell'eccessiva ripetitività è davvero minimo. In ogni caso, se intuiamo di aver commesso un errore possiamo tornare sui nostri passi ricaricando una sequenza narrativa in particolare, contraddistinta da uno specifico simbolo, e da lì riprendere senza necessariamente arrivare alla fine di un segmento narrativo che abbiamo già ultimato. Questo è il principale punto di forza di 13 Sentinels: Aegis Rim. Come racconta la propria storia, ovvero la fluidità con cui ogni singolo pezzo e personaggio vanno al loro posto senza sentirsi forzati. O ancora, il modo in cui il gioco svela le sue carte, centellinando i segreti senza per questo nasconderli sul serio (anzi, a volte sono in bella vista ma non abbiamo i mezzi per accorgercene), invogliando i giocatori a proseguire finché tutto non quadra. Se state cercando una storia raccontata in maniera intelligente, sempre in grado di stupirvi e incuriosirvi, Vanillaware ha quello che fa per voi.