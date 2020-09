Fall Guys, aggiornamento con sistema anti-cheat di Fortnite e Big Yeetus disponibile

Il nuovo aggiornamento di Fall Guys: Ultimate Knockout è finalmente disponibile, e a darne l'annuncio sono il team di Devolver Digital e di Mediatonic sui propri canali Twitter ufficiali. Vediamo allora tutte le novità dell'update, noto genericamente come "aggiornamento di metà Stagione 1".

Come prima cosa l'aggiornamento di Fall Guys: Ultimate Knockout introduce ufficialmente il sistema anti-cheat utilizzato anche da Fortnite. Proprio il Battle Royale di Epic Games e i suoi sistemi di sicurezza sono stati presi come modelli dagli sviluppatori di Fall Guys, secondo i quali ora il problema degli hacker dovrebbe essere praticamente risolto. Chi usa trucchi non avrà più vita facile tra le caramelle di gomma, e si spera che l'ambiente torni ad essere sano sia su PlayStation 4 su PC.

Oltre a questa novità principale, l'update introduce anche su Fall Guys: Ultimate Knockout il tanto chiacchierato Big Yeetus. Si tratta di un oggetto di gioco nato inizialmente come scherzo tra Mediatonic e community di Fall Guys, un gigantesco martellone privo di volontà che lancerà lontano casualmente i giocatori. Ciò potrà sia avvantaggiare i presenti, spingendoli contro il traguardo, sia penalizzarli, riportandoli invece indietro. Sarete abbastanza fortunati?

Modifiche minori sono anche state introdotte su singoli livelli di gioco, senza però che sia disponibile una lista ben precisa: sappiamo che delle angurie compariranno ad ostacolare alcuni percorsi prima liberi, e che degli altri piccoli martelli rotanti sono stati introdotti qui e lì in alcune sfide.

Di Fall Guys: Ultimate Knockout tempo fa vi proponemmo una guida ai livelli e alle modalità di gioco: l'avete già letta? Intanto eccovi il video dell'aggiornamento.

BIG YEETUS & ANTI-CHEATUS is now live! Surely that's worth a retweetus? pic.twitter.com/xcBOG4b5f3 — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 15, 2020