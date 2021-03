Xbox Gaming Showcase il 26 marzo, secondo una nuova indiscrezione

Il 26 marzo 2021 Microsoft potrebbe tenere un nuovo Xbox Gaming Showcase per mostrare i giochi in arrivo su piattaforme Xbox nei prossimi mesi. A riportarlo è stato il sito Windows Central, solitamente ben informato sulle cose di Microsoft, che ha spiegato come l'evento fosse inizialmente previsto per il 23 marzo (confermando delle altre voci di corridoio), ma che sarebbe stato rinviato di qualche giorno per motivi non meglio precisati.

Attualmente l'attenzione generale è concentrata sull'acquisizione di Bethesda, con Phil Spencer e altri dirigenti di Microsoft che si sono già prodigati per fare chiarezza su cosa accadrà in futuro per le esclusive. Comunque sia gli Xbox Game Studios sono molti di più e anche gli altri hanno dei progetti in lavorazione che andranno prima o poi mostrati. Questo è un ottimo momento per il marketing di Xbox, quindi un evento così vicino al precedente potrebbe essere una grande idea per sfruttare l'onda lunga del consenso generale sulle ultime mosse della compagnia.

Dettagli sui possibili contenuti dell'evento non sono stati resi noti. L'unica certezza è che non si parlerà dei giochi di Bethesda, di cui sono state promesse nuove informazioni per la prossima estate.