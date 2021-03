Resident Evil: Infinite Darkness: svelati due attori e dettagli della storia

Capcom e Netflix hanno pubblicato alcune nuove immagini di Resident Evil: Infinite Darkness svelando gli attori che daranno la voce a Leon Kennedy e Claire Redfield e svelando alcuni dettagli sulla storia.

La serie sarà ambientata nel 2006 e partirà da un hacking della Casa Bianca. Mentre sta indagando sull'accaduto, l'agente federale Leon Kennedy viene attaccato da un'orda di zombi. Il giorno dopo aver fermato l'orda, incontra Claire, che di suo sta indagando su di uno strano disegno datole da un bambino rifugiato che soffre di una strana infezione virale. La storia della serie segue sostanzialmente le loro indagini.

Leon sarà doppiato da Nick Apostolides che già gli aveva prestato la sua voce in Resident Evil 2 Remake.

Claire sarà doppiata da Stephanie Panisello, anch'essa già la voce del personaggio nel remake del secondo capitolo. Claire

Come già riportato, la serie sarà supervisionata da Hiroyuki Kobayashi di Capcom, mentre la produzione è stata affidata a TMS Entertainment, lo studio di Lupin III: The First. Kei Miyamoto (Resident Evil: Vendetta) supervisionerà le animazioni 3D.

Resident Evil: Infinite Darkness uscirà su Netflix nel corso del 2021, in data ancora da destinarsi.