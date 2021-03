Bethesda e Xbox: novità in arrivo in estate

Durante la tavola rotonda organizzata per festeggiare l'unione tra Xbox e Bethesda, è stato annunciato che i giocatori possono aspettarsi ulteriori notizie per la prossima estate. All'evento hanno partecipato Phil Spencer, il capo di Xbox, Aaron Greenberg, il capo del marketing dei giochi Xbox, Sarah Bond, il capo del marketing Xbox, Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, Todd Howard, il produttore esecutivo di Bethesda, Pete Hines, il capo del marketing di Bethesda, Todd Vaughn, l'SVP dello sviluppo di Bethesda ed Erin Losi, il VP delle comunicazioni di Bethesda.

Tra i vari annunci fatti dai dirigenti delle due compagnie, è stato svelato che quello che probabilmente sarà un reveal completo della line up degli studi di Bethesda per l'anno in corso e i prossimi avverrà durante l'estate. Quindi è probabile che nel caso Starfield esca nel 2021, sarà quello il momento in cui sarà mostrato.

Quali altri giochi potrebbero essere presentati? Difficile dirlo, data la grande quantità di studi di Bethesda. Sicuramente qualcosa di MachineGames, ma anche un accenno a The Elder Scrolls VI. Naturalmente ci sarà anche Ghostwire: Tokyo, nonostante sia un'esclusiva temporale di PS5. Probabilmente sarà uno degli ultimi giochi non esclusivi PC / Xbox tra quelli attualmente in sviluppo, almeno stando a quanto dichiarato da Phil Spencer.