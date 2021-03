Metro 2033: gratis su Steam, ma solo per pochi giorni, lo sparatutto 4A Games

Deep Silver ha annunciato che fino al 15 marzo 2021 Metro 2033 sarà disponibile su Steam, gratis, per tutti i giocatori. Si tratta di uno sparatutto molto famoso ed apprezzato da critica e pubblico, basato sull'omonimo romanzo. Tutto quello che si deve fare è visitare la pagina prodotto su Steam e reclamare la vostra copia gratuita.

Potete trovare questo gioco gratis PC sulla pagina prodotto di Steam: precisamente, non dovete far altro se non raggiungere questo indirizzo.

Bisogna notare che si tratta della versione originale di Metro 2033 e non della versione Redux rilasciata anni dopo. Metro 2033 ci porta nei devastati sotterranei della metropolitana, in una Mosca post-apocalittica. Racconta "di come la vita possa organizzarsi e perdurare anche sottoterra: una storia in cui il destino dell'intera umanità risiederà nelle tue mani".

In Metro 2033 impersoneremo Artyom, nato pochi giorni prima del "fuoco", ma cresciuto nell'Underground. L'uomo non si è mai avventurato oltre i confini della città Metro-Station prima d'ora, ma un evento fatidico innescherà una missione disperata verso il cuore del sistema Metro, con l'obiettivo di avvisare i sopravvissuti di una terribile minaccia incombente. Questo viaggio ci porterà dalle catacombe dimenticate, poste al di sotto della metropolitana, fino alla landa desolata soprastante, dove le nostre azioni determineranno il destino del genere umano.

Come detto, questo giochi gratis PC sarà vostro appena lo reclamerete su Steam: una volta aggiunto alla libreria sarà per sempre vostro. Non si tratta di una versione di prova limitata. Avete però tempo fino al 15 marzo 2021, quindi non perdete l'occasione!

Oggi è stato reso disponibile anche il gioco gratis PC dell'11 marzo 2021 dell'Epic Games Store, il link download.